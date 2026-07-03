Résidence Rochecline, Résidence Rochecline, Allos

Informations pratiques

Résidence Rochecline Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Résidence Rochecline Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

En partenariat avec le réseau associatif et culturel de la Vallée du Haut-Verdon, la Maison familiale Rochecline accueille les groupes scolaires, les associations et les familles en pension complète (petit-déjeuner, déjeuner froid ou chaud sur place, dîner). La literie est intégralement fournie (couettes, draps-housses, oreillers, taies d’oreillers, housses de matelas…), mis à part les effets de toilette (serviettes, gants de toilette). Les chambres sont disposées sur trois étages, et vont de deux à six personnes. La répartition se fait le plus en accord possible avec les responsables de groupe.

La salle de restaurant est spacieuse ; les menus sont variés, équilibrés, et sont constitués par notre chef de cuisine en accord avec les différents régimes alimentaires des groupes, dont nous prenons connaissance avant la venue de ceux-ci.

La Maison dispose de plusieurs salles équipées pour les classes, avec tables, chaises, tableaux et vidéos-pojecteurs. Elles sont inclues dans la pension-complète. Une salle spacieuse est également disponible pour organiser d’éventuels spectacles/fêtes de fin de séjour.

En partenariat avec l’Association AIDEP, nous vous proposons diverses activités liées à la nature la biodiversité au patrimoine du Haut-Verdon, animées et encadrées par des professionnels de la montagne.

Résidence Rochecline route du Bouchier 040 ALLOS Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.92.83.01.42 »}, {« type »: « email », « value »: « scic.reservation@etoilesduverdon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.etoilesduverdon.com »}]

R(h)N