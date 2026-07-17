Visite guidée – Les secrets du Val d’Allos, Office de tourisme du Val d’Allos, Allos

Informations pratiques

Visite guidée – Les secrets du Val d’Allos Samedi 19 septembre, 17h00 Office de tourisme du Val d’Allos Alpes-de-Haute-Provence

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Choisissez une carte et laissez vous guider vers les indices à la découverte des pépites du village avec Laëtitia, guide conférencière.

Laetitia vous balade dans le village à la découverte des sites emblématiques qui ont fait l’histoire du village.

Laissez vous surprendre et explorez les sites emblématiques du village tout en plongeant dans son histoire.

Entre anecdotes, patrimoine et traditions, un voyage dans le temps d’une heure environ.

Cette visite dispose du label pays d’art et d’histoire.

Activité sur réservation uniquement (places limitées).

En cas d’intempérie la visite est proposée en intérieur.

Office de tourisme du Val d’Allos 39-45 Place de la coopérative, 04260 Allos Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.valdallos.com/secrets-du-val-dallos-0.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true#media »}]

Choisissez une carte et laissez vous guider vers les indices à la découverte des pépites du village avec Laëtitia, guide conférencière.

©R.PALOMBA – Office de tourisme du Val d’Allos