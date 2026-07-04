04 – Journée en alpage dans le val d’Allos, Parking route du col de la Sestrière, La Foux d’Allos (04), Allos

mercredi 22 juillet 2026 · Parking route du col de la Sestrière, La Foux d'Allos (04) · Allos

Informations pratiques

04 – Journée en alpage dans le val d’Allos Mercredi 22 juillet, 09h15 Parking route du col de la Sestrière, La Foux d’Allos (04) Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T09:15:00+02:00 – 2026-07-22T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T09:15:00+02:00 – 2026-07-22T15:00:00+02:00

Rendez-vous à 9h15 sur le parking situé au pied de la piste du col de la Sestrière, en face de la Résidence « Les Balcons du Soleil » à La Foux d’Allos.

Programme :

RENCONTRE avec les éleveurs, bergers et médiateurs pastoraux

DÉCOUVERTE du troupeau de brebis du Groupement Pastoral des Sources du Verdon. Découvrez la vie en alpage et ses enjeux

PRÉSENTATION de l’application Pastorando par les médiateurs pastoraux et intervention de Natura 2000

Dégustation de viande d’agneau de Sisteron offerte par la FROSE et rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture

Pensez à vous munir de chaussures de marche, bouteilles d’eau, chapeaux, crème solaire, vêtement de pluie/pull. Interdit aux chiens.

Localisation GPS du point de rdv : 44.29931, 6.567104 – Itinéraire et parking fléchés

Informations et contact : 04 92 30 57 87 – 06 77 84 11 19

Parking route du col de la Sestrière, La Foux d’Allos (04) 44.29932, 6.567084 Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 84 11 19 »}]

Le Groupement Pastoral ovin des Sources du Verdon vous invite à découvrir son troupeau de moutons. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs et du berger.

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