04 – Journée en alpage dans le val d’Allos, Parking route du col de la Sestrière, La Foux d’Allos (04), Allos
mercredi 22 juillet 2026 · Parking route du col de la Sestrière, La Foux d'Allos (04) · Allos
Informations pratiques
04 – Journée en alpage dans le val d’Allos Mercredi 22 juillet, 09h15 Parking route du col de la Sestrière, La Foux d’Allos (04) Alpes-de-Haute-Provence
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:15:00+02:00 – 2026-07-22T15:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:15:00+02:00 – 2026-07-22T15:00:00+02:00
Rendez-vous à 9h15 sur le parking situé au pied de la piste du col de la Sestrière, en face de la Résidence « Les Balcons du Soleil » à La Foux d’Allos.
Programme :
- RENCONTRE avec les éleveurs, bergers et médiateurs pastoraux
- DÉCOUVERTE du troupeau de brebis du Groupement Pastoral des Sources du Verdon. Découvrez la vie en alpage et ses enjeux
- PRÉSENTATION de l’application Pastorando par les médiateurs pastoraux et intervention de Natura 2000
- Dégustation de viande d’agneau de Sisteron offerte par la FROSE et rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture
Pensez à vous munir de chaussures de marche, bouteilles d’eau, chapeaux, crème solaire, vêtement de pluie/pull. Interdit aux chiens.
Localisation GPS du point de rdv : 44.29931, 6.567104 – Itinéraire et parking fléchés
Informations et contact : 04 92 30 57 87 – 06 77 84 11 19
Parking route du col de la Sestrière, La Foux d’Allos (04) 44.29932, 6.567084 Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 84 11 19 »}]
Le Groupement Pastoral ovin des Sources du Verdon vous invite à découvrir son troupeau de moutons. Vous découvrirez ainsi la vie dans les alpages et le travail quotidien des éleveurs et du berger.
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