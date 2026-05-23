Marche en pleine nature à Les Bâties Les Bâties
Marche en pleine nature à Les Bâties Les Bâties dimanche 28 juin 2026.
Les Bâties
Marche en pleine nature à Les Bâties
Salle des fêtes Les Bâties Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
A 9h, partez de la salle des fêtes pour 2 parcours au choix avec pause gourmande. Puis au retour vous pouvez continuer et profiter d’un plateau repas spécial jambon à l’os (res avant le 21 juin). Organisateur ACCA du village. Tarifs 3 € marche ; 16 € repas ; 18 € marche et repas ; 8 € repas 10 ans; .
Salle des fêtes Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 51 17 50
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English : Marche en pleine nature à Les Bâties
L’événement Marche en pleine nature à Les Bâties Les Bâties a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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