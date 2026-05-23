Les Bâties

Marche en pleine nature à Les Bâties

Salle des fêtes Les Bâties Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

A 9h, partez de la salle des fêtes pour 2 parcours au choix avec pause gourmande. Puis au retour vous pouvez continuer et profiter d’un plateau repas spécial jambon à l’os (res avant le 21 juin). Organisateur ACCA du village. Tarifs 3 € marche ; 16 € repas ; 18 € marche et repas ; 8 € repas 10 ans; .

Salle des fêtes Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 51 17 50

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English : Marche en pleine nature à Les Bâties

L’événement Marche en pleine nature à Les Bâties Les Bâties a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY