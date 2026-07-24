Informations pratiques

Drevant

Marché estival au bord du canal

Quai du Canal Drevant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Organisé par Drevant Evènements

Marché dans une ambiance conviviale, au bord de l’eau

Artisanat, produits locaux, créations

Food truck .

Quai du Canal Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 18 13 22

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English :

Organized by Drevant Events

L’événement Marché estival au bord du canal Drevant a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE