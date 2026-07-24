AGENDA · Drevant
Marché estival au bord du canal Drevant
samedi 1 août 2026 · Drevant
Informations pratiques
Drevant
Marché estival au bord du canal
Quai du Canal Drevant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Organisé par Drevant Evènements
Marché dans une ambiance conviviale, au bord de l’eau
Artisanat, produits locaux, créations
Food truck .
Quai du Canal Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 18 13 22
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English :
Organized by Drevant Events
L’événement Marché estival au bord du canal Drevant a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE