Marché estival Saint-Pierre-Église
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Pierre-Église
Informations pratiques
Saint-Pierre-Église
Marché estival
Saint-Pierre-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Nombreux artisans et producteurs locaux. Concerts gratuits à partir de 20h. Buvette et petite restauration.
Ce rendez-vous réunira une trentaine d’exposants, en majorité des créateurs locaux, aux côtés d’artisans et de producteurs de la région, chaque jeudi, de 18 h à 20 h, du 16 juillet au 20 août.
Petite restauration et buvette seront proposées sur place, permettant à chacun de se restaurer sur le pouce ou de prolonger la soirée. Une partie des commerces du centre-bourg resteront ouverts, pour profiter pleinement de l’ambiance estivale.
Temps fort de chaque édition un concert gratuit, à 20 h, devant la salle René Clot.
En cas de pluie, le marché sera maintenu à l’intérieur de la salle René Clot
La rue De-Gaulle, sera fermée à la circulation et rendue piétonne le temps de l’événement,
Avec cette nouvelle initiative, la municipalité invite les habitants et visiteurs à passer un bon moment tout en découvrant le savoir-faire local. .
Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie
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English : Marché estival
Many local artisans and producers. Free concerts starting at 8 p.m. Refreshments and light meals available.
L’événement Marché estival Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Cotentin Le Val de Saire
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