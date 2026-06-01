Marche et soirée festive Arthez-de-Béarn
Marche et soirée festive Arthez-de-Béarn samedi 13 juin 2026.
Arthez-de-Béarn
Marche et soirée festive
1 Allée des Sports et Loisirs Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez profiter d’un moment convivial autour d’une marche d’environ 8km passant devant 2 chapelles.
Le gilet jaune est obligatoire et les chiens en laisse sont acceptés. Le ravitaillement sera assuré par les chasseurs. Suite à la marche, une soirée festive ouverte à tous, même si vous ne faites pas la marche !
Au menu Sandwichs + frites, saucisson et vin.
Inscriptions obligatoires pour la marche jusqu’au 3 juin. .
1 Allée des Sports et Loisirs Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36
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English : Marche et soirée festive
L’événement Marche et soirée festive Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
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