Arthez-de-Béarn

Marche et soirée festive

1 Allée des Sports et Loisirs Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez profiter d’un moment convivial autour d’une marche d’environ 8km passant devant 2 chapelles.

Le gilet jaune est obligatoire et les chiens en laisse sont acceptés. Le ravitaillement sera assuré par les chasseurs. Suite à la marche, une soirée festive ouverte à tous, même si vous ne faites pas la marche !

Au menu Sandwichs + frites, saucisson et vin.

Inscriptions obligatoires pour la marche jusqu’au 3 juin. .

1 Allée des Sports et Loisirs Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36

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English : Marche et soirée festive

L’événement Marche et soirée festive Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn