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Marche et soirée festive Arthez-de-Béarn

Marche et soirée festive Arthez-de-Béarn

Marche et soirée festive Arthez-de-Béarn samedi 13 juin 2026.

Adresse : 1 Allée des Sports et Loisirs

Ville : 64370 Arthez-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arthez-de-Béarn

Marche et soirée festive

1 Allée des Sports et Loisirs Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez profiter d’un moment convivial autour d’une marche d’environ 8km passant devant 2 chapelles.
Le gilet jaune est obligatoire et les chiens en laisse sont acceptés. Le ravitaillement sera assuré par les chasseurs. Suite à la marche, une soirée festive ouverte à tous, même si vous ne faites pas la marche !
Au menu Sandwichs + frites, saucisson et vin.
Inscriptions obligatoires pour la marche jusqu’au 3 juin.   .

1 Allée des Sports et Loisirs Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36 

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English : Marche et soirée festive

L’événement Marche et soirée festive Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn

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