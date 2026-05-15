Microfolie mobile Médiathèque Arthez-de-Béarn
Microfolie mobile Médiathèque Arthez-de-Béarn lundi 29 juin 2026.
Arthez-de-Béarn
Microfolie mobile
Médiathèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-06-29
Vidéos immersives, présentations d’œuvres d’art des grands musées nationaux munis d’un casque de réalité virtuelle. .
Médiathèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Microfolie mobile
L’événement Microfolie mobile Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Lecture Des bébés à la page Bibliothèque Arthez-de-Béarn 19 mai 2026
- Visite guidée de la Chapelle de Caubin Arthez-de-Béarn 19 mai 2026
- Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé Arthez-de-Béarn 20 mai 2026
- 1ère édition L’Arthézienne Trail et marche Arthez-de-Béarn 31 mai 2026
- Lecture Des bébés à la page Bibliothèque Arthez-de-Béarn 16 juin 2026