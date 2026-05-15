Microfolie mobile Médiathèque Arthez-de-Béarn

Arthez-de-Béarn

Microfolie mobile

Médiathèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-06-29

Vidéos immersives, présentations d’œuvres d’art des grands musées nationaux munis d’un casque de réalité virtuelle. .

Médiathèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

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English : Microfolie mobile

L’événement Microfolie mobile Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn