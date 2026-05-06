Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche et VTT Merles-sur-Loison

Marche et VTT Merles-sur-Loison dimanche 14 juin 2026.

Ville : 55150 Merles-sur-Loison

Département : Meuse

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Merles-sur-Loison

Marche et VTT

Merles-sur-Loison Meuse

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

2 parcours de marche 6 ou 11 km
2 parcours VTT 10 ou 20 km
Ravitaillement sur les parcours
Inscription sur place à 8h
Jambon la broche à midiTout public
3  .

Merles-sur-Loison 55150 Meuse Grand Est +33 6 33 85 38 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 walking trails: 6 or 11 km
2 mountain bike trails: 10 or 20 km
Refreshments on course
On-site registration at 8am
Ham on the spit at lunchtime

L’événement Marche et VTT Merles-sur-Loison a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DES PORTES DE VERDUN