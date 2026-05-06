Marche et VTT Merles-sur-Loison
Marche et VTT Merles-sur-Loison dimanche 14 juin 2026.
Merles-sur-Loison
Marche et VTT
Merles-sur-Loison Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
2 parcours de marche 6 ou 11 km
2 parcours VTT 10 ou 20 km
Ravitaillement sur les parcours
Inscription sur place à 8h
Jambon la broche à midiTout public
3 .
Merles-sur-Loison 55150 Meuse Grand Est +33 6 33 85 38 75
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English :
2 walking trails: 6 or 11 km
2 mountain bike trails: 10 or 20 km
Refreshments on course
On-site registration at 8am
Ham on the spit at lunchtime
L’événement Marche et VTT Merles-sur-Loison a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DES PORTES DE VERDUN