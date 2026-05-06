Merles-sur-Loison

Marche et VTT

Merles-sur-Loison Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

2 parcours de marche 6 ou 11 km

2 parcours VTT 10 ou 20 km

Ravitaillement sur les parcours

Inscription sur place à 8h

Jambon la broche à midiTout public

3 .

Merles-sur-Loison 55150 Meuse Grand Est +33 6 33 85 38 75

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English :

2 walking trails: 6 or 11 km

2 mountain bike trails: 10 or 20 km

Refreshments on course

On-site registration at 8am

Ham on the spit at lunchtime

L’événement Marche et VTT Merles-sur-Loison a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DES PORTES DE VERDUN