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Terre de Cultures, Terre de bon sens, Merles-sur-Loison

Terre de Cultures, Terre de bon sens, Merles-sur-Loison

Terre de Cultures, Terre de bon sens, Merles-sur-Loison vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Terre de bon sens

Adresse : Rue de la Maragole 55150 Merles-sur-Loison

Ville : 55150 Merles-sur-Loison

Département : Meuse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Terre de Cultures Vendredi 5 juin, 18h00 Terre de bon sens Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Envie d’une soirée en famille à la ferme ?

Venez manger, découvrir la ferme et écouter de la musique dans une ambiance conviviale.
Au programme :
✅ Marché de producteurs pour découvrir et acheter des produits locaux
✅ Planches de charcuterie sur place pour se régaler
✅ Buvette
✅ Concert Poésie Électro‑Pop – Mira Cetii
Une soirée simple, gourmande et festive, au cœur d’une ferme.

Terre de bon sens Rue de la Maragole 55150 Merles-sur-Loison Merles-sur-Loison 55150 Meuse Grand Est
Concert à la ferme : vendredi 5 juin 2026 à 18h concert marché producteurs

Chambre d’Agriculture Muese

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