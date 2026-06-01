Terre de Cultures, Terre de bon sens, Merles-sur-Loison

Terre de Cultures Vendredi 5 juin, 18h00 Terre de bon sens Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Envie d’une soirée en famille à la ferme ?

Venez manger, découvrir la ferme et écouter de la musique dans une ambiance conviviale.

Au programme :

✅ Marché de producteurs pour découvrir et acheter des produits locaux

✅ Planches de charcuterie sur place pour se régaler

✅ Buvette

✅ Concert Poésie Électro‑Pop – Mira Cetii

Une soirée simple, gourmande et festive, au cœur d’une ferme.

Terre de bon sens Rue de la Maragole 55150 Merles-sur-Loison Merles-sur-Loison 55150 Meuse Grand Est

Concert à la ferme : vendredi 5 juin 2026 à 18h concert marché producteurs

Chambre d’Agriculture Muese