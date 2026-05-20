Terre de Cultures Concert et marché à la ferme Rue de la Maragole Merles-sur-Loison

Merles-sur-Loison

Terre de Cultures Concert et marché à la ferme

Rue de la Maragole Ferme Terres de Bon Sens Merles-sur-Loison Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Porté par la MJC Contre-Courant et la Chambre d’Agriculture de la Meuse, il vise à rapprocher habitants, artistes et agriculteurs en créant des moments de rencontre conviviaux.

Chaque date associe découverte d’une ferme, valorisation des productions locales et spectacle vivant. Le projet permet aussi de sensibiliser les scolaires aux métiers du vivant, à l’alimentation et à l’agriculture.

Nous vous donnons rendez-vous le 5 juin à Merles-sur-Loison dans la Ferme Terres de Bon Sens pour un concert Poésie Électro & un marché fermier à partir de 18h !

Buvette et restauration sur place, ambiance chaleureuse et conviviale garantie

Concert Artiste “mira cetii”.Tout public

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Rue de la Maragole Ferme Terres de Bon Sens Merles-sur-Loison 55150 Meuse Grand Est +33 6 75 54 98 25

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English :

Supported by the MJC Contre-Courant and the Meuse Chamber of Agriculture, the project aims to bring together local residents, artists and farmers by creating convivial encounters.

Each date combines the discovery of a farm, the promotion of local produce and live entertainment. The project also raises schoolchildren?s awareness of the living world, food and agriculture.

We look forward to seeing you on June 5 at Merles-sur-Loison, at the Terres de Bon Sens farm, for a Poésie Électro concert & farmers? market starting at 6pm!

Refreshments and food on site, a warm and friendly atmosphere guaranteed

Concert: Artist ?mira cetii?.

L’événement Terre de Cultures Concert et marché à la ferme Merles-sur-Loison a été mis à jour le 2026-05-20 par OT DES PORTES DE VERDUN