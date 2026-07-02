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MARCHÉ FESTIF À FINESTRET Finestret

jeudi 6 août 2026 · Finestret

MARCHÉ FESTIF À FINESTRET Finestret

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Terrain Ginestou
Ville
66320 Finestret
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Finestret

MARCHÉ FESTIF À FINESTRET

Terrain Ginestou Finestret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux lors du marché festif de Finestret animé par le groupe Cha Man et Veau Doux. Buvette et restuaration sur place.
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Terrain Ginestou Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 90 57 78 

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English :

Come meet local artisans and producers at the festive Finestret market, featuring performances by the groups Cha Man and Veau Doux. Refreshments and food available on site.

L’événement MARCHÉ FESTIF À FINESTRET Finestret a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI CONFLENT CANIGO

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