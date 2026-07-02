MARCHÉ FESTIF À FINESTRET Finestret
jeudi 6 août 2026 · Finestret
Informations pratiques
Finestret
MARCHÉ FESTIF À FINESTRET
Terrain Ginestou Finestret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux lors du marché festif de Finestret animé par le groupe Cha Man et Veau Doux. Buvette et restuaration sur place.
.
Terrain Ginestou Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 90 57 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come meet local artisans and producers at the festive Finestret market, featuring performances by the groups Cha Man and Veau Doux. Refreshments and food available on site.
L’événement MARCHÉ FESTIF À FINESTRET Finestret a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Finestret (Pyrénées-Orientales)
- apéro concert 14 juillet 2026, parc du Ginestou Finestret, Finestret 14 juillet 2026
- CONCERT À FINESTRET Finestret 8 août 2026