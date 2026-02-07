Javerdat

Marché festif de Javerdat

Champ de foire de Javerdat Javerdat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez savourer un moment authentique au cœur d’un marché gourmand où une dizaine de producteurs locaux vous invitent à découvrir le meilleur de leur savoir-faire. Produits du terroir, spécialités artisanales et saveurs de saison se dégustent sur place ou s’emportent pour prolonger le plaisir à la maison. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, laissez-vous porter par les notes d’une animation musicale qui rythme ce rendez-vous festif. Un véritable moment de partage et de découverte, idéal pour flâner, échanger avec les producteurs et profiter d’un instant gourmand en toute simplicité. Une belle occasion de célébrer les richesses locales dans la bonne humeur ! .

Champ de foire de Javerdat Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 38 29 57 patriciamavaleix@gmail.com

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English : Marché festif de Javerdat

L’événement Marché festif de Javerdat Javerdat a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin