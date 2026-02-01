Concert à l’Auberge Limousine L’Auberge Limousine Javerdat

Concert à l’Auberge Limousine

L’Auberge Limousine 3 rue du cèdre Javerdat Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Plongez dans une soirée 100% rock à l’Auberge Limousine de Javerdat ! Au programme Kevin Dawson, artiste aux influences rock, pop et country, vous fera voyager avec ses hymnes entraînants. Ensuite, place à l’énergie débridée de Dirty Hours et leur rock/hard rock des années 70 à aujourd’hui un vrai voyage dans le temps !

Bar, bières locales, tapas et planches apéro seront au rendez-vous pour accompagner votre soirée. Profitez d’un concert dans une ambiance conviviale et rustique, comme on les aime ! .

L’Auberge Limousine 3 rue du cèdre Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 11 10

