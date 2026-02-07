Javerdat

Fête de village

Champ de foire de Javerdat Javerdat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Ambiance festive garantie à Javerdat ! Le temps d’un week-end, laissez-vous porter par l’esprit convivial de la fête foraine manèges, rires et plaisirs partagés raviront petits et grands. Côté gourmandises, régalez-vous avec de savoureux burgers, des frites croustillantes et profitez de la buvette pour vous rafraîchir entre deux animations musicales entraînantes.

Le clou du spectacle ? Un magnifique feu d’artifice le samedi soir, qui illuminera le ciel pour un moment magique à vivre en famille ou entre amis. Et pour prolonger le plaisir, flânez au vide-grenier le dimanche, idéal pour dénicher de bonnes affaires et échanger dans une ambiance chaleureuse.

Un rendez-vous festif et authentique, proposé par le comité des fêtes de Javerdat, à ne pas manquer ! .

Champ de foire de Javerdat Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 38 29 57 patriciamavaleix@gmail.com

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Javerdat a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin