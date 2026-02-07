Stage été Les Herses Javerdat

Javerdat

Stage été

Les Herses Ecuries Les Herses Javerdat Haute-Vienne

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Offrez-vous une parenthèse nature et aventure avec les stages d’été des Écuries Les Herses à Javerdat ! Pendant 5 jours, enfants, ados et adultes vivent une expérience conviviale au plus près des chevaux, dans un cadre verdoyant et apaisant.

Au programme balades en forêt, baignade avec les chevaux, travail en carrière, jeux équestres, cross et moments de partage au grand air. Les activités ne s’arrêtent pas là paddle, sortie VTT, canoë, jeux de piste, ateliers créatifs et sorties hors du centre équestre viennent compléter ce séjour riche en découvertes. L’hébergement, les repas et les activités sont compris pour profiter pleinement de l’aventure en toute sérénité.

Les stages sont également possibles à la journée ou sur 2, 3 ou 4 jours.

Une pré-inscription est demandée afin d’organiser le planning. .

Les Herses Ecuries Les Herses Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 92 72 ecurieslesherses@hotmail.com

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English : Stage été

L’événement Stage été Javerdat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin