AGENDA · Lons-le-Saunier
Marché festif des tilleuls Lons-le-Saunier
mercredi 16 septembre 2026 · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Marché festif des tilleuls
Place du 11 novembre Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16 21:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Le marché des Tilleuls réunit producteurs et artisans locaux. Petite restauration. .
Place du 11 novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté producteursreunis39@gmail.com
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English : Marché festif des tilleuls
L’événement Marché festif des tilleuls Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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