Regain(s) Le Jura fête la Bio Parc des Bains Lons-le-Saunier
Regain(s) Le Jura fête la Bio Parc des Bains Lons-le-Saunier dimanche 6 septembre 2026.
Lons-le-Saunier
Regain(s) Le Jura fête la Bio
Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Regain(s), c’est l’occasion de réunir producteurs bio, associations, consommateurs, et curieux autour de nombreuses animations marché de producteurs 100% bio, buvette et restauration, interludes musicaux, conférences, et bien d’autres.
Entrée libre .
Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 24 93 03 gabdujura@agribiofranchecomte.fr
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English : Regain(s) Le Jura fête la Bio
L’événement Regain(s) Le Jura fête la Bio Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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