Marché festif et Feu de la Saint-Jean, Salle des fêtes Oradour-sur-Glane

Marché festif et Feu de la Saint-Jean

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité d’Animation vous attends une nouvelle fois pour le marché festif et le feu de la Saint-Jean. De nombreux producteurs et associations de la commune vous proposeront leurs produits à déguster sur place. Programme en cours d’élaboration. Sans oublier la retraite aux flambeaux et le feu de la Saint-Jean. Pensez à amener vos couverts. .

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 95 57 comiteanimation.osg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché festif et Feu de la Saint-Jean

L’événement Marché festif et Feu de la Saint-Jean Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-12-25 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin