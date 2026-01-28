Stage de cirque Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane

Stage de cirque

Salle Robert Lapuelle 2B Rue de Distomon Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-10

Plongez dans un univers magique et poétique avec la Cie Circadiem et ses Stages Cirque à Oradour-sur-Glane ! Que vous soyez petit ou grand, débutant ou passionné, venez découvrir l’art du cirque dans une ambiance ludique et bienveillante.

Au programme équilibre sur boule, jonglage, acrobatie, et bien d’autres disciplines pour éveiller votre créativité et dépasser vos limites. Encadrés par des artistes expérimentés, ces stages sont une invitation à s’amuser, à se dépasser et à partager des moments inoubliables sous le signe de la convivialité.

Dans une atmosphère chaleureuse et inspirante, laissez-vous porter par la magie du cirque et vivez une expérience unique où chacun trouve sa place. Une aventure artistique et humaine à ne pas manquer !

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez-nous par mail ou téléphone. À très vite sous le chapiteau !

A partir de 6 ans. .

Salle Robert Lapuelle 2B Rue de Distomon Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 73 03 82 ciecircadiem@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de cirque

L’événement Stage de cirque Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-01-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin