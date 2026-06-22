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Marché festif Lafage-sur-Sombre

vendredi 24 juillet 2026 · Lafage-sur-Sombre

Marché festif Lafage-sur-Sombre

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
19320 Lafage-sur-Sombre
Département
Corrèze
Tarif

Lafage-sur-Sombre

Marché festif

Lafage-sur-Sombre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Marché festif à Lafage-sur-sombre à partir de 17h30.

Concert de Marick HENS (rock)   .

Lafage-sur-Sombre 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 88 

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Lafage-sur-Sombre a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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