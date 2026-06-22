Marché festif Lafage-sur-Sombre
Marché festif Lafage-sur-Sombre vendredi 31 juillet 2026.
Lafage-sur-Sombre
Marché festif
Lafage-sur-Sombre Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Marché festif à Lafage-Sur-Sombre à partir de 17h30
Ensuite, à 19h30 Les rencontres avec l’Oratoire.
Avec l’écrivain Franck BOUYSSE, la journaliste Christine LECLERF et l’écrivaine Yaël PACHET. .
Lafage-sur-Sombre 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 88
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Lafage-sur-Sombre a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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