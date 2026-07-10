Marché Festif La Halle Peyrissac

Informations pratiques

Peyrissac

Marché Festif

La Halle 10 route d’Uzerche Peyrissac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Comité des Fêtes de Peyrissac organise un marché festif à partir de 18h à la salle polyvalente.

Dégustation d’huîtres, buvette et restauration.

Panier garni à gagner.

Soirée animée par Sébastien Salesse .

La Halle 10 route d’Uzerche Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 93 36 54

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English : Marché Festif

L’événement Marché Festif Peyrissac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze