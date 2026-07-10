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Marché Festif La Halle Peyrissac

mercredi 5 août 2026 · La Halle · Peyrissac

Marché Festif La Halle Peyrissac

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Halle
Adresse
10 route d'Uzerche
Ville
19260 Peyrissac
Département
Corrèze
Tarif

Peyrissac

Marché Festif

La Halle 10 route d’Uzerche Peyrissac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Le Comité des Fêtes de Peyrissac organise un marché festif à partir de 18h à la salle polyvalente.
Dégustation d’huîtres, buvette et restauration.
Panier garni à gagner.
Soirée animée par Sébastien Salesse   .

La Halle 10 route d’Uzerche Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 93 36 54 

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English : Marché Festif

L’événement Marché Festif Peyrissac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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