Marché Festif La Halle Peyrissac
mercredi 5 août 2026 · La Halle · Peyrissac
Informations pratiques
Peyrissac
Marché Festif
La Halle 10 route d’Uzerche Peyrissac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Comité des Fêtes de Peyrissac organise un marché festif à partir de 18h à la salle polyvalente.
Dégustation d’huîtres, buvette et restauration.
Panier garni à gagner.
Soirée animée par Sébastien Salesse .
La Halle 10 route d’Uzerche Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 93 36 54
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English : Marché Festif
L’événement Marché Festif Peyrissac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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