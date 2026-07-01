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Peyrissac s’anime La Halle et parking de la mairie Peyrissac

samedi 25 juillet 2026 · La Halle et parking de la mairie · Peyrissac

Peyrissac s’anime La Halle et parking de la mairie Peyrissac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
La Halle et parking de la mairie
Adresse
10 route d'Uzerche
Ville
19260 Peyrissac
Département
Corrèze
Tarif

Peyrissac

Peyrissac s’anime

La Halle et parking de la mairie 10 route d’Uzerche Peyrissac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Le Comité des Fêtes de Peyrissac propose différentes activités toute la journée, un vide-grenier dès 7h sur le parking de la mairie, emplacement gratuit, buvette, dès 12h grillades.
Concours de pétanque, inscription à partir de 14h, début du concours 15h. 10€ par équipe, nombreux lots à gagner !
et à partir de 18h, un marché festif à la salle polyvalente, au menu Paëlla et Snack italien, buvette.
Le marché sera animé par Fred blindtest et karaoké   .

La Halle et parking de la mairie 10 route d’Uzerche Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 93 36 54 

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English : Peyrissac s’anime

L’événement Peyrissac s’anime Peyrissac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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