Peyrissac s’anime La Halle et parking de la mairie Peyrissac
samedi 25 juillet 2026 · La Halle et parking de la mairie · Peyrissac
Informations pratiques
Peyrissac
Peyrissac s’anime
La Halle et parking de la mairie 10 route d’Uzerche Peyrissac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25 21:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Le Comité des Fêtes de Peyrissac propose différentes activités toute la journée, un vide-grenier dès 7h sur le parking de la mairie, emplacement gratuit, buvette, dès 12h grillades.
Concours de pétanque, inscription à partir de 14h, début du concours 15h. 10€ par équipe, nombreux lots à gagner !
et à partir de 18h, un marché festif à la salle polyvalente, au menu Paëlla et Snack italien, buvette.
Le marché sera animé par Fred blindtest et karaoké .
La Halle et parking de la mairie 10 route d’Uzerche Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 93 36 54
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English : Peyrissac s’anime
L’événement Peyrissac s’anime Peyrissac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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