Peyrissac s’anime La Halle et parking de la mairie Peyrissac

samedi 25 juillet 2026 · La Halle et parking de la mairie · Peyrissac

Informations pratiques

Peyrissac

Peyrissac s’anime

La Halle et parking de la mairie 10 route d’Uzerche Peyrissac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 07:00:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Comité des Fêtes de Peyrissac propose différentes activités toute la journée, un vide-grenier dès 7h sur le parking de la mairie, emplacement gratuit, buvette, dès 12h grillades.

Concours de pétanque, inscription à partir de 14h, début du concours 15h. 10€ par équipe, nombreux lots à gagner !

et à partir de 18h, un marché festif à la salle polyvalente, au menu Paëlla et Snack italien, buvette.

Le marché sera animé par Fred blindtest et karaoké .

La Halle et parking de la mairie 10 route d’Uzerche Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 93 36 54

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English : Peyrissac s’anime

L’événement Peyrissac s’anime Peyrissac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze