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AGENDA · Sainte-Eanne

Marché Forum Salle des fêtes Sainte-Eanne

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Sainte-Eanne

Marché Forum Salle des fêtes Sainte-Eanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 Imp. des Lauriers
Ville
79800 Sainte-Eanne
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Sainte-Eanne

Marché Forum

Salle des fêtes 1 Imp. des Lauriers Sainte-Eanne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Au programme de cet évènement convivial et festif organisé par le Comité des Fêtes et les associations de la commune

Marché avec producteurs et exposants locaux
Présence des associations de la commune, pour découvrir leurs activités et échanger avec leurs membres
Apéritif offert par la municipalité
Repas sur réservation (document en pièce jointe)
Concert de Dom’n’Sons
DJ pour une soirée dansante
Feux d’artifice pour clôturer la soirée en beauté

Venez nombreux partager ce moment de convivialité entre habitants, associations et municipalité !

Repas sur réservation (au plus tard le 1er septembre 2026)   .

Salle des fêtes 1 Imp. des Lauriers Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   amandine.bizard@sainteeanne.fr

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English : Marché Forum

L’événement Marché Forum Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Haut Val De Sèvre

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