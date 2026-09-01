Marché Forum Salle des fêtes Sainte-Eanne
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Sainte-Eanne
Informations pratiques
Sainte-Eanne
Marché Forum
Salle des fêtes 1 Imp. des Lauriers Sainte-Eanne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au programme de cet évènement convivial et festif organisé par le Comité des Fêtes et les associations de la commune
Marché avec producteurs et exposants locaux
Présence des associations de la commune, pour découvrir leurs activités et échanger avec leurs membres
Apéritif offert par la municipalité
Repas sur réservation (document en pièce jointe)
Concert de Dom’n’Sons
DJ pour une soirée dansante
Feux d’artifice pour clôturer la soirée en beauté
Venez nombreux partager ce moment de convivialité entre habitants, associations et municipalité !
Repas sur réservation (au plus tard le 1er septembre 2026) .
Salle des fêtes 1 Imp. des Lauriers Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine amandine.bizard@sainteeanne.fr
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English : Marché Forum
L’événement Marché Forum Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Haut Val De Sèvre