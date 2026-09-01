Marché Forum Salle des fêtes Sainte-Eanne

Informations pratiques

Sainte-Eanne

Marché Forum

Salle des fêtes 1 Imp. des Lauriers Sainte-Eanne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au programme de cet évènement convivial et festif organisé par le Comité des Fêtes et les associations de la commune

Marché avec producteurs et exposants locaux

Présence des associations de la commune, pour découvrir leurs activités et échanger avec leurs membres

Apéritif offert par la municipalité

Repas sur réservation (document en pièce jointe)

Concert de Dom’n’Sons

DJ pour une soirée dansante

Feux d’artifice pour clôturer la soirée en beauté

Venez nombreux partager ce moment de convivialité entre habitants, associations et municipalité !

Repas sur réservation (au plus tard le 1er septembre 2026) .

Salle des fêtes 1 Imp. des Lauriers Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine amandine.bizard@sainteeanne.fr

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English : Marché Forum

L’événement Marché Forum Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Haut Val De Sèvre