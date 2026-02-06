Marché Gourmand à Carnac-Rouffiac Place du village Carnac-Rouffiac

Marché Gourmand à Carnac-Rouffiac

Place du village Carnac Carnac-Rouffiac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-07-10 19:00:00

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L'association Vivre au Pays de Sauzet organise des marchés gourmands tout l'été, sur les places des villages du plateau.

Place du village Carnac Carnac-Rouffiac 46140 Lot Occitanie vivre.au.pays.de.sauzet@gmail.com

L’association Vivre au Pays de Sauzet organizes gourmet markets all summer long, in the squares of the villages on the plateau.

