Trail Aux couleurs d’automne Carnac-Rouffiac

Carnac-Rouffiac Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-10-18 07:30:00
fin : 2026-10-18
2026-10-18
Il se tiendra à Carnac-Rouffiac, à la salle des fêtes lieu de départ et d’arrivée. Niché à proximité de la vallée du Lot et du Quercy blanc, nous vous proposons trois parcours trail et une marche. Les parcours alternent entre passages techniques, montées, monotraces, le tout au milieu des bois . Et pour finir soupe locale, plus la bière du sportif offerte.
Carnac-Rouffiac 46140 Lot Occitanie
It will be held in Carnac-Rouffiac, at the salle des fêtes, where the start and finish points are located
