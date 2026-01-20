Trail Aux couleurs d’automne

Salle des fêtes Carnac-Rouffiac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 07:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Il se tiendra à Carnac-Rouffiac, à la salle des fêtes lieu de départ et d’arrivée

Il se tiendra à Carnac-Rouffiac, à la salle des fêtes lieu de départ et d’arrivée. Niché à proximité de la vallée du Lot et du Quercy blanc, nous vous proposons trois parcours trail et une marche. Les parcours alternent entre passages techniques, montées, monotraces, le tout au milieu des bois . Et pour finir soupe locale, plus la bière du sportif offerte.

.

Salle des fêtes Carnac-Rouffiac 46140 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It will be held in Carnac-Rouffiac, at the salle des fêtes, where the start and finish points are located

L’événement Trail Aux couleurs d’automne Carnac-Rouffiac a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Cahors Vallée du Lot