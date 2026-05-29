Duravel

Marché Gourmand à Duravel

Place du Foirail Duravel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Le Comité des fêtes de Duravel organise deux marchés gourmands dans l'été et vous invite à venir composer votre menu avec les produits en vente sur place

Le Comité des fêtes de Duravel organise deux marchés gourmands dans l'été et vous invite à venir composer votre menu avec les produits en vente sur place. Apportez vos couverts.

Ceux ci auront lieu place Jean Jardel qui est une place bien ombragée.

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Place du Foirail Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 42 20 43 56

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English :

The Comité des fêtes de Duravel is organizing two gourmet markets in the summer and invites you to come and compose your menu with the products on sale at the market

L’événement Marché Gourmand à Duravel Duravel a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot