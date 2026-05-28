Soirée cinéma et dégustation sous les étoiles au Clos du Chêne Duravel
Soirée cinéma et dégustation sous les étoiles au Clos du Chêne Duravel vendredi 24 juillet 2026.
Duravel
Soirée cinéma et dégustation sous les étoiles au Clos du Chêne
734 chemin de la Gineste Duravel Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dégustation des vins du domaine, possibilité de se restaurer sur place façon marché gourmand et projection d'un film en plein air.
Dégustation des vins du domaine, possibilité de se restaurer sur place façon marché gourmand et projection d'un film en plein air.
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734 chemin de la Gineste Duravel 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 50 09 closduchene@wanadoo.fr
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English :
A wine tasting of the estate’s wines, a gourmet market and an open-air film screening.
The wine tasting, the food and wine tasting, the open-air film screening and the open-air film tasting.
The wine tasting, the food and wine tasting..
L’événement Soirée cinéma et dégustation sous les étoiles au Clos du Chêne Duravel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble
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