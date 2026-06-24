Marché gourmand à Mercuès Place de la salle des fêtes Mercuès

samedi 4 juillet 2026 · Place de la salle des fêtes · Mercuès

Informations pratiques

Mercuès

Marché gourmand à Mercuès

Place de la salle des fêtes 129 rue du marché Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La municipalité a le plaisir de vous annoncer le retour de son traditionnel Marché Gourmand, qui se tiendra le 4 juillet à partir de 19 h 30, sur la place de la salle des fêtes.

Cette soirée conviviale réunira producteurs locaux, qui proposeront leurs spécialités à déguster sur place

La municipalité a le plaisir de vous annoncer le retour de son traditionnel Marché Gourmand, qui se tiendra le 4 juillet à partir de 19 h 30, sur la place de la salle des fêtes.

Cette soirée conviviale réunira producteurs locaux, qui proposeront leurs spécialités à déguster sur place. Les visiteurs pourront composer leur repas au gré des stands et partager un agréable moment en famille ou entre amis.

Comme chaque année, tables et bancs seront mis à disposition afin de profiter pleinement de cette rencontre placée sous le signe de la gourmandise, du partage et de la convivialité.

Une animation musicale viendra accompagner la soirée et contribuer à l'ambiance festive de cet événement devenu un rendez-vous incontournable de la vie communale.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir les producteurs locaux et passer ensemble une belle soiré e estivale.

Réservez dès à présent cette date dans vos agendas !

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Place de la salle des fêtes 129 rue du marché Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 40 mairiemercues@wanadoo.fr

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English :

The municipality is pleased to announce the return of its traditional Marché Gourmand, which will take place on July 4 starting at 7:30 p.m. at the Place de la Salle des Fêtes.

This friendly evening will bring together local producers, who will offer their specialties for tasting on site

L’événement Marché gourmand à Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot