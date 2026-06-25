Sunset by Popita #2 Mercuès
vendredi 17 juillet 2026 · Mercuès
Informations pratiques
Mercuès
Sunset by Popita #2
Rue du Château Mercuès Lot
Tarif : 69 – 69 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
Date(s) :
2026-07-17
SUNSET by POPITA #2 le retour d’une soirée naturellement chic, dans un lieu d’exception
Après une première édition en 2025, le Château de Mercuès & POPITA Events sont heureux de vous annoncer leur retour !
Sur réservation, 250 places.
SUNSET by POPITA #2 le retour d’une soirée naturellement chic, dans un lieu d’exception
Après une première édition en 2025, le Château de Mercuès & POPITA Events sont heureux de vous annoncer leur retour !
Sur réservation, 250 places.
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Rue du Château Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 01 reception@chateaudemercues.com
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English :
SUNSET by POPITA #2 ? The return of a naturally chic evening in an exceptional venue
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Following its first edition in 2025, the Château de Mercus & POPITA Events are pleased to announce its return!
Reservations required; 250 seats available.
L’événement Sunset by Popita #2 Mercuès a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cahors Vallée du Lot