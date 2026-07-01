Informations pratiques

Châlus

Marché Gourmand

place Maulmont Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 00:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Rendez-vous le mercredi 22 juillet à partir de 18 h, place Maulmont à Châlus, pour le traditionnel marché gourmand. Venez composer votre repas auprès des producteurs locaux et profitez d’une cuisson sur place ainsi que d’une buvette dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La soirée sera rythmée par une animation musicale, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis. N’oubliez pas d’apporter vos couverts ! Un rendez-vous gourmand mettant à l’honneur les saveurs du terroir et le savoir-faire local. .

place Maulmont Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché Gourmand

L’événement Marché Gourmand Châlus a été mis à jour le 2026-06-30 par Terres de Limousin