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Marché Gourmand de Capbreton Capbreton

Marché Gourmand de Capbreton Capbreton

Marché Gourmand de Capbreton Capbreton mercredi 15 juillet 2026.

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Capbreton

Marché Gourmand de Capbreton

Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 22:30:00

Date(s) :
2026-07-15

L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.
Venez partager un repas convivial !
Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie…
L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.
Venez partager un repas convivial !
Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie…   .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09  accueil-mairie@capbreton.fr

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English : Marché Gourmand de Capbreton

The market traders’ association offers gourmet meals.
Come and share a convivial meal!
Tapas, oriental dishes, duck breast, charcuterie…

L’événement Marché Gourmand de Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS

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