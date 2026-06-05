Marché Gourmand de Capbreton Capbreton
Marché Gourmand de Capbreton Capbreton mercredi 15 juillet 2026.
Capbreton
Marché Gourmand de Capbreton
Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15
L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.
Venez partager un repas convivial !
Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie…
L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.
Venez partager un repas convivial !
Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie… .
Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr
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English : Marché Gourmand de Capbreton
The market traders’ association offers gourmet meals.
Come and share a convivial meal!
Tapas, oriental dishes, duck breast, charcuterie…
L’événement Marché Gourmand de Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS
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