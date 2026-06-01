Marché gourmand de Tavant Tavant
Marché gourmand de Tavant Tavant mercredi 17 juin 2026.
Tavant
Marché gourmand de Tavant
Près de la salle des fêtes Tavant Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02
Nouvelle édition des marchés gourmands de Tavant.
Chaque 1er et 3e mercredi du mois, de juin à début septembre, la soirée s’annonce gourmande avec de la restauration dans une ambiance conviviale.
A noter que le 19 août, un concert sera également prévu.
Nouvelle édition des marchés gourmands de Tavant.
Chaque 1er et 3e mercredi du mois, de juin à début septembre, la soirée s’annonce gourmande avec de la restauration dans une ambiance conviviale.
A noter que le 19 août, un concert sera également prévu. .
Près de la salle des fêtes Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 58 01 mairie@tavant.fr
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English :
25th edition of Tavant’s gourmet markets.
Every 1st and 3rd Wednesday of the month from June to early September, the evening promises to be a gourmet affair, with food and drink served in a convivial atmosphere.
On August 21, a concert will be held at 8pm.
L’événement Marché gourmand de Tavant Tavant a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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