Marché Gourmand et artisanal Anglars-Nozac
lundi 13 juillet 2026 · Anglars-Nozac
Informations pratiques
Anglars-Nozac
Marché Gourmand et artisanal
Le Bourg Anglars-Nozac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-14
Restauration sur place, produits locaux, ambiance musicale et convivialité Rendez-vous sur la place du village à 19H!
Restauration sur place, produits locaux, ambiance musicale et convivialité Rendez-vous sur la place du village à 19H!
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Le Bourg Anglars-Nozac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 20 43
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English :
Dine in, local products, live music, and a friendly atmosphere: See you at the village square at 7 p.m.!
L’événement Marché Gourmand et artisanal Anglars-Nozac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Gourdon
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