Informations pratiques

Anglars-Nozac

Marché Gourmand et artisanal

Le Bourg Anglars-Nozac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-14

Restauration sur place, produits locaux, ambiance musicale et convivialité Rendez-vous sur la place du village à 19H!

Restauration sur place, produits locaux, ambiance musicale et convivialité Rendez-vous sur la place du village à 19H!

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Le Bourg Anglars-Nozac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 20 43

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English :

Dine in, local products, live music, and a friendly atmosphere: See you at the village square at 7 p.m.!

L’événement Marché Gourmand et artisanal Anglars-Nozac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Gourdon