Hautefage-la-Tour

Marché Gourmand et Artisanal d’Hautefage-la-Tour

école Georges Brassens Hautefage la tour Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Marché gourmand et artisanal, avec 6 Food Truck avec beaucoup de choix différents dont végétarien.

Buvette et animation musicale avec le le duo Kaprice, variété française des années 80.

Structure gonflable pour les enfants (gratuit). .

école Georges Brassens Hautefage la tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfeteshautefagelatour@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Gourmand et Artisanal d’Hautefage-la-Tour

L’événement Marché Gourmand et Artisanal d’Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne