Marché Gourmand et Artisanal d’Hautefage-la-Tour école Georges Brassens Hautefage-la-Tour
Marché Gourmand et Artisanal d’Hautefage-la-Tour école Georges Brassens Hautefage-la-Tour samedi 4 juillet 2026.
Hautefage-la-Tour
Marché Gourmand et Artisanal d’Hautefage-la-Tour
école Georges Brassens Hautefage la tour Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Marché gourmand et artisanal, avec 6 Food Truck avec beaucoup de choix différents dont végétarien.
Buvette et animation musicale avec le le duo Kaprice, variété française des années 80.
Structure gonflable pour les enfants (gratuit). .
école Georges Brassens Hautefage la tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfeteshautefagelatour@outlook.fr
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English : Marché Gourmand et Artisanal d’Hautefage-la-Tour
L’événement Marché Gourmand et Artisanal d’Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne