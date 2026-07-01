Marché Gourmand et concerts Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube
vendredi 24 juillet 2026 · Luc-la-Primaube
Informations pratiques
Luc-la-Primaube
Marché Gourmand et concerts Luc-la-Primaube
Place de l’église Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cassiopée vous propose un marché gourmand accompagnés de concerts
Venez déguster sur place ou à emporter les spécialités culinaires régionales !
Marché gourmand avec l’association Cassiopée et concerts animés par Accord Perdu et Erika Sound. .
Place de l’église Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr
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English :
Cassiop%E9e invites you to a gourmet market featuring live music
L’événement Marché Gourmand et concerts Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)