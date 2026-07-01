Informations pratiques

Luc-la-Primaube

Marché Gourmand et concerts Luc-la-Primaube

Place de l’église Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Cassiopée vous propose un marché gourmand accompagnés de concerts

Venez déguster sur place ou à emporter les spécialités culinaires régionales !

Marché gourmand avec l’association Cassiopée et concerts animés par Accord Perdu et Erika Sound. .

Place de l’église Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr

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English :

Cassiop%E9e invites you to a gourmet market featuring live music

L’événement Marché Gourmand et concerts Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)