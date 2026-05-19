Marché gourmand et musical Petit Pré Saint-Astier

Saint-Astier

Marché gourmand et musical

Petit Pré Le Petit Pré Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Chaque mardi soir de l’été, venez profiter d’une ambiance conviviale et festive au Petit Pré, au cœur d’un agréable cadre de verdure en bord de rivière.

Composez votre dîner sur place, laissez-vous tenter par des spécialités gourmandes, profitez de l’atmosphère musicale de la soirée !

Venez profiter d’une ambiance conviviale et festive au Petit Pré, au cœur d’un agréable cadre de verdure en bord de rivière.

Composez votre dîner sur place, laissez-vous tenter par des spécialités gourmandes proposées par de nombreux food trucks, et profitez de l’atmosphère musicale de cette soirée .

Rendez-vous sur place à partir de 19h.

Entrée libre.

La Fabrique, informations 05 53 02 41 99 .

Petit Pré Le Petit Pré Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

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English : Marché gourmand et musical

Every Tuesday evening in summer, come and enjoy a friendly, festive atmosphere at Le Petit Pré, in the heart of a pleasant riverside setting.

Compose your dinner on the spot, indulge in gourmet specialities, and enjoy the friendly, musical atmosphere of the evening!

L’événement Marché gourmand et musical Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-19 par Vallée de l’Isle en Périgord