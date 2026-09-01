Informations pratiques

Fourques-sur-Garonne

Marché Gourmand

Parc municipal Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Nouveau rendez-vous festif à Fourques-sur-Garonne !

La municipalité vous donne rendez-vous le samedi 12 septembre pour la 1ʳᵉ édition du Marché Gourmand !

Dès 18h30, venez découvrir le Forum des associations, les stands de producteurs locaux et les stands de créateurs d’art. Puis, à partir de 19h, profitez d’une soirée gourmande et conviviale, animée par DJ Globule. .

Parc municipal Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 62 06

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English : Marché Gourmand

L’événement Marché Gourmand Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Val de Garonne