Marché gourmand Grézels
Marché gourmand Grézels samedi 25 juillet 2026.
Grézels
Marché gourmand
Le Bourg Grézels Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
A partir de 18h dégustation de vins
19h Marché Gourmand avec des produits locaux.
Buvette
A partir de 18h dégustation de vins
19h Marché Gourmand avec des produits locaux.
Buvette. Animée par le groupe "CALEDJO .
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Le Bourg Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30
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English :
From 6pm wine tasting
7pm: Gourmet market with local produce.
Buvette
L’événement Marché gourmand Grézels a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CVL Vignoble
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