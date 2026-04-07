Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché gourmand Grézels

Marché gourmand Grézels

Marché gourmand Grézels samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 46700 Grézels

Département : Lot

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Grézels

Marché gourmand

Le Bourg Grézels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

A partir de 18h dégustation de vins

19h Marché Gourmand avec des produits locaux. 

Buvette

A partir de 18h dégustation de vins

19h Marché Gourmand avec des produits locaux. 

Buvette. Animée par le groupe "CALEDJO .

  .

Le Bourg Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 6pm wine tasting

7pm: Gourmet market with local produce.

Buvette

L’événement Marché gourmand Grézels a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CVL Vignoble

À voir aussi à Grézels (Lot)