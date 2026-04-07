Grézels

Marché gourmand

Le Bourg Grézels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

A partir de 18h dégustation de vins

19h Marché Gourmand avec des produits locaux.

Buvette

A partir de 18h dégustation de vins

19h Marché Gourmand avec des produits locaux.

Buvette. Animée par le groupe "CALEDJO .

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Le Bourg Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30

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English :

From 6pm wine tasting

7pm: Gourmet market with local produce.

Buvette

L’événement Marché gourmand Grézels a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CVL Vignoble