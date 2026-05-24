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Marché gourmand Le Tranger

Marché gourmand Le Tranger

Marché gourmand Le Tranger dimanche 7 juin 2026.

Ville : 36700 Le Tranger

Département : Indre

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Le Tranger

Marché gourmand

Le Tranger Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Rendez-vous sur la Place de la Liberté au Tranger pour un marché gourmand mettant à l’honneur les producteurs locaux.
De 9 h à 13 h, venez découvrir et savourer de nombreux produits du terroir, à consommer sur place ou à emporter vins, fromages, viandes, miel, huiles, glaces, fraises, asperges et bien d’autres spécialités locales. Un moment convivial et gourmand à partager en famille ou entre amis.   .

Le Tranger 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 28 17 45 

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English :

Join us on the Place de la Liberté in Le Tranger for a gourmet market featuring local producers.

L’événement Marché gourmand Le Tranger a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Châtillonnais en Berry

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