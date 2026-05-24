Randonnée La Trangéroise Le Tranger
Randonnée La Trangéroise Le Tranger dimanche 7 juin 2026.
Le Tranger
Randonnée La Trangéroise
Le Tranger Indre
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Les amateurs de marche et de VTT ont rendez-vous pour La Trangeroise, une journée sportive et conviviale ouverte à tous.
Plusieurs parcours seront proposés selon les envies et les niveaux
– marche 8 km (3 €), 13 ou 20 km (4 €)
– vtt 31, 41 ou 53 km (5 €).
Des ravitaillements seront prévus tout au long des circuits. Les inscriptions se feront entre 7h30 et 9h00 à la salle des fêtes. 3 .
Le Tranger 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 18 01 03 95
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English :
Walkers and mountain bikers are invited to La Trangeroise, a friendly field day open to all.
L’événement Randonnée La Trangéroise Le Tranger a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Châtillonnais en Berry
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