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Randonnée La Trangéroise Le Tranger

Randonnée La Trangéroise Le Tranger

Randonnée La Trangéroise Le Tranger dimanche 7 juin 2026.

Ville : 36700 Le Tranger

Département : Indre

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 3 3 5 3 Tarif de base plein tarif

Le Tranger

Randonnée La Trangéroise

Le Tranger Indre

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Les amateurs de marche et de VTT ont rendez-vous pour La Trangeroise, une journée sportive et conviviale ouverte à tous.
Plusieurs parcours seront proposés selon les envies et les niveaux
– marche 8 km (3 €), 13 ou 20 km (4 €)
– vtt 31, 41 ou 53 km (5 €).
Des ravitaillements seront prévus tout au long des circuits. Les inscriptions se feront entre 7h30 et 9h00 à la salle des fêtes. 3  .

Le Tranger 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 18 01 03 95 

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English :

Walkers and mountain bikers are invited to La Trangeroise, a friendly field day open to all.

L’événement Randonnée La Trangéroise Le Tranger a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Châtillonnais en Berry

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