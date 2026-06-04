Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche
Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche jeudi 4 juin 2026.
La Crèche
Marché gourmand Mon Dîner Fermier
Halles Amélie Thibaudeault La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-06-04 2026-07-02 2026-09-03 2026-10-01
Mon Diner Fermier revient pour les beaux jours aux halles de La Crèche ! ☀️
Ouverture du marché à 18h30, jusqu’à la tombée de la nuit.
Possibilité de dîner sur place.
Afin de concilier circuits courts et développement durable, pensez à venir avec vos boîtes alimentaires et couverts.
Animations musicales
4 juin Jazzy Cool (Jazz)
2 juillet Carpe Diem (Pop rock) .
Halles Amélie Thibaudeault La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 15 15
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English : Marché gourmand Mon Dîner Fermier
L’événement Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Haut Val De Sèvre
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