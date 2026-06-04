Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche jeudi 4 juin 2026.

La Crèche

Marché gourmand Mon Dîner Fermier

Halles Amélie Thibaudeault La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-06-04 2026-07-02 2026-09-03 2026-10-01

Mon Diner Fermier revient pour les beaux jours aux halles de La Crèche ! ☀️

Ouverture du marché à 18h30, jusqu’à la tombée de la nuit.

Possibilité de dîner sur place.

Afin de concilier circuits courts et développement durable, pensez à venir avec vos boîtes alimentaires et couverts.

Animations musicales

4 juin Jazzy Cool (Jazz)

2 juillet Carpe Diem (Pop rock) .

Halles Amélie Thibaudeault La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 15 15

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English : Marché gourmand Mon Dîner Fermier

L’événement Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Haut Val De Sèvre