Marché gourmand Montaut
Marché gourmand Montaut mercredi 26 août 2026.
Marché gourmand
Parc de l’église Montaut Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Dégustation sur place de produits locaux dans une ambiance conviviale et chaleureuse .
Apportez vos couverts ! .
Parc de l’église Montaut 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 22 51 41
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Montaut a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides