Marché gourmand

Parc de l’église Montaut Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Dégustation sur place de produits locaux dans une ambiance conviviale et chaleureuse .

Apportez vos couverts ! .

Parc de l’église Montaut 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 22 51 41

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Montaut a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides