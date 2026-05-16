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ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE Montaut

ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE Montaut

ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE Montaut samedi 20 juin 2026.

Ville : 31410 Montaut

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montaut

ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE

Montaut Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 13:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez participer à l’Écho’Rando sur la découverte de la randonnée, le temps d’une balade, avec Vincent de l’Office de Tourisme le samedi 20 juin de 10h à 13h !
Écho’Rando organisée par l’Office de Tourisme du Volvestre.   .

Montaut 31410 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Vincent from the Tourist Office on Saturday, June 20 from 10 a.m. to 1 p.m. for an Écho’Rando hike!

L’événement ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE Montaut a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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