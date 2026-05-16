ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE Montaut
ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE Montaut samedi 20 juin 2026.
Montaut
ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE
Montaut Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 13:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez participer à l’Écho’Rando sur la découverte de la randonnée, le temps d’une balade, avec Vincent de l’Office de Tourisme le samedi 20 juin de 10h à 13h !
Écho’Rando organisée par l’Office de Tourisme du Volvestre. .
Montaut 31410 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join Vincent from the Tourist Office on Saturday, June 20 from 10 a.m. to 1 p.m. for an Écho’Rando hike!
L’événement ÉCHO’RANDO DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE Montaut a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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