Repas traditionnel du 15 août le Bourg Montaut
Repas traditionnel du 15 août le Bourg Montaut samedi 15 août 2026.
Montaut
Repas traditionnel du 15 août
le Bourg Salle des fêtes Montaut Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Repas traditionnel organisé par l’ASCAM.
Inscriptions avant le mercredi 10 août 2026. Pensez à apporter vos assiettes et couverts.
Informations complémentaires à venir. (menu etc) .
le Bourg Salle des fêtes Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 57 91
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English : Repas traditionnel du 15 août
L’événement Repas traditionnel du 15 août Montaut a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides
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