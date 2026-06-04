Repas traditionnel du 15 août le Bourg Montaut

Montaut

Repas traditionnel du 15 août

le Bourg Salle des fêtes Montaut Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Repas traditionnel organisé par l’ASCAM.

Inscriptions avant le mercredi 10 août 2026. Pensez à apporter vos assiettes et couverts.

Informations complémentaires à venir. (menu etc) .

le Bourg Salle des fêtes Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 57 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas traditionnel du 15 août

L’événement Repas traditionnel du 15 août Montaut a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides