Les Incartades La journée couleurs Place des Tilleuls Montaut

Informations pratiques

Montaut

Les Incartades La journée couleurs

Place des Tilleuls Centre culturel Montaut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Arts et Montaut présente la 18e édition des Incartades, avec des œuvres d’artistes contemporains intitulée Fantaisie(s) . Ne manquez pas les ateliers d’initiation avec les artistes exposants.

Dans le cadre de la 18ème édition des Incartades, Arts et Montaut vous donne rdv pour des ateliers

> A partir de 10h30 stands de livres d’art, de livres illustrés, d’illustrations, de coloriages et de crayons. Avec la participation de la librairie le Plumier d’Eugénie, de l’Atelier du crayon et de la Médiathèque Chalosse Tursan.

> De 10h30 à 12h30 Démonstration de fabrication de crayons et bar à coloriages.

Début de l’atelier hyperréaliste aux crayons de couleurs animé par Sylvie Talon (limité à 6-7 participants).

> De 12h30 à 14h Buvette et petite restauration

> De 14h30 à 16h Suite de l’atelier dessin hyperréaliste aux crayons de couleur et atelier fabrication de couleurs par Stef’Pomme.

> 16h Café artistique L’expérience de la couleur avec les artistes présents.

Et tous les jours, aux heures d’ouverture de l’expo, le buvette du Café des Inscartades . .

Place des Tilleuls Centre culturel Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine bonjour@lesincartades.fr

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English : Les Incartades La journée couleurs

Arts et Montaut presents the 18th edition of Les Incartades, featuring works by contemporary artists under the title Fantaisie(s). Don’t miss the introductory workshops with the exhibiting artists.

L’événement Les Incartades La journée couleurs Montaut a été mis à jour le 2026-07-07 par Landes Chalosse