La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Montaut
jeudi 13 août 2026 · Montaut
Informations pratiques
Montaut
La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade
place des tilleuls Montaut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
L’équipe des médiathèques vous attend à l’ombre des arbres de la place des tilleuls de Montaut, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.
Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter ! .
place des tilleuls Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
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English : La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade
L’événement La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Montaut a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse
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