Informations pratiques

Montaut

La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade

place des tilleuls Montaut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

L’équipe des médiathèques vous attend à l’ombre des arbres de la place des tilleuls de Montaut, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.

Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter ! .

place des tilleuls Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

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English : La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade

L’événement La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Montaut a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse