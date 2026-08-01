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Marché Gourmand Allée du Motta Montaut

jeudi 6 août 2026 · Allée du Motta · Montaut

Marché Gourmand Allée du Motta Montaut

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Allée du Motta
Adresse
Allée du Motta et arènes
Ville
40500 Montaut
Département
Landes
Tarif

Montaut

Marché Gourmand

Allée du Motta Allée du Motta et arènes Montaut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Les producteurs vous invite à découvrir des plats à les consommer sur place directement dans les arènes!
– Charcuteries
– Cochon
– Canard
– Bœuf
– Frites
– Fromage
– Pain
– Vin
– Pâtisseries
Les producteurs vous invite à découvrir des plats à les consommer sur place directement dans les arènes!
– Charcuteries
– Cochon
– Canard
– Bœuf
– Frites
– Fromage
– Pain
– Vin
– Pâtisseries   .

Allée du Motta Allée du Motta et arènes Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 29 94 09  clement.laborde_40@hotmail.fr

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English : Marché Gourmand

The producers invite you to discover their dishes and enjoy them right there in the arena!
– Cold cuts
– Pork
– Duck
– Beef
– French fries
– Cheese
– Bread
– Wine
– Pastries

L’événement Marché Gourmand Montaut a été mis à jour le 2026-07-29 par Landes Chalosse

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