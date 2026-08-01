Marché Gourmand Allée du Motta Montaut

Informations pratiques

Montaut

Marché Gourmand

Allée du Motta Allée du Motta et arènes Montaut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Les producteurs vous invite à découvrir des plats à les consommer sur place directement dans les arènes!

– Charcuteries

– Cochon

– Canard

– Bœuf

– Frites

– Fromage

– Pain

– Vin

– Pâtisseries

Les producteurs vous invite à découvrir des plats à les consommer sur place directement dans les arènes!

– Charcuteries

– Cochon

– Canard

– Bœuf

– Frites

– Fromage

– Pain

– Vin

– Pâtisseries .

Allée du Motta Allée du Motta et arènes Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 29 94 09 clement.laborde_40@hotmail.fr

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English : Marché Gourmand

The producers invite you to discover their dishes and enjoy them right there in the arena!

– Cold cuts

– Pork

– Duck

– Beef

– French fries

– Cheese

– Bread

– Wine

– Pastries

L’événement Marché Gourmand Montaut a été mis à jour le 2026-07-29 par Landes Chalosse