Marché Gourmand Allée du Motta Montaut
jeudi 6 août 2026 · Allée du Motta · Montaut
Informations pratiques
Montaut
Marché Gourmand
Allée du Motta Allée du Motta et arènes Montaut Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Les producteurs vous invite à découvrir des plats à les consommer sur place directement dans les arènes!
– Charcuteries
– Cochon
– Canard
– Bœuf
– Frites
– Fromage
– Pain
– Vin
– Pâtisseries
Les producteurs vous invite à découvrir des plats à les consommer sur place directement dans les arènes!
– Charcuteries
– Cochon
– Canard
– Bœuf
– Frites
– Fromage
– Pain
– Vin
– Pâtisseries .
Allée du Motta Allée du Motta et arènes Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 29 94 09 clement.laborde_40@hotmail.fr
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English : Marché Gourmand
The producers invite you to discover their dishes and enjoy them right there in the arena!
– Cold cuts
– Pork
– Duck
– Beef
– French fries
– Cheese
– Bread
– Wine
– Pastries
L’événement Marché Gourmand Montaut a été mis à jour le 2026-07-29 par Landes Chalosse
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