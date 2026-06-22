Marché gourmand nocturne à Audrix Audrix
Marché gourmand nocturne à Audrix Audrix samedi 11 juillet 2026.
Audrix
Marché gourmand nocturne à Audrix
place de la mairie Audrix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Marché gourmand de producteurs et pizzas cuites au feu de bois sous la halle. Venez profiter de l’ambiance audrixoise. N’oubliez pas vos couverts!
Marché gourmand de producteurs et pizzas cuites au feu de bois sous la halle. Venez profiter de l’ambiance audrixoise. N’oubliez pas vos couverts! .
place de la mairie Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 77
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English : Marché gourmand nocturne à Audrix
Gourmet farmers’ market and wood-fired pizzas under the covered market. Come and enjoy the Audrix atmosphere. Don’t forget your cutlery!
L’événement Marché gourmand nocturne à Audrix Audrix a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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